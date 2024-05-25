Севастопольские студотрядовцы получили путёвку в летний трудовой сезон

24 мая на площади перед Севастопольским государственным университетом состоялось открытие третьего трудового семестра. Более 600 студентов будут трудоустроены на социально значимые объекты города и страны.

Очень рад видеть горящие глаза студентов – ребята понимают, что они не только с пользой проведут время летом, но и приобретут новые навыки, укрепят командные навыки и внесут свой вклад в развитие нашего города, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева.

В этом году студенты будут работать в составе сервисных, строительных, педагогических, цифровых, проводниковых, археологических отрядов на объектах региона, а также на всероссийских объектах официантами, горничными, барменами, вожатыми, разнорабочими.

Вот уже в десятый раз мы начинаем наше трудовое лето, и в этом году делаем это в новом рекордном количестве. Наши ребята прошли профессиональную и управленческую подготовку, готовы показывать большие трудовые результаты и высокое качество работы, – прокомментировал заместитель председателя Общественной палаты Севастополя, первый командир и создатель студотрядов региона Денис Кондратьев.

В этом году студенты будут работать по семи направлениям:

отряды проводников будут трудоустроены в АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», где поработают проводниками пассажирского вагона;

строительные отряды примут участие во Всероссийской студенческой стройке «Мирный атом», которая пройдёт на объектах производственного объединения «Маяк», в ЗАТО Озёрск Челябинской области, а также в региональной студенческой стройке «Чёрное Море» на объектах Севастополя;

сервисные отряды поработают в курортном комплексе Mriya Resort & SPA, парке-отеле «Песочная бухта», отеле «Атлантика»;

студенческие археологические отряды проведут своё трудовое лето в историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический»;

студенческие педагогические отряды будут работать в детском центре отдыха «Жемчужный берег», лагерях «Ласпи» и «Горный», оздоровительно-спортивном комплексе «Дельфин», лагере «Кипарис», а также на всероссийских объектах: «Орлёнок», «Океан», «Смена», «Артек», Дельфин.РУ, сеть лагерей Терра Юник – «Ай-Кэмп» и «Мандарин»;

ежемесячно 30 студентов будут трудиться на должности «куратор ГШТО»;

впервые студенческие цифровые отряды поработают младшими ИТ-специалистами во всероссийском сводном студенческом сервисном отряде «Мрия».

В этом году мне предоставилась возможность попробовать себя в роли старшей вожатой в лагере «Кипарис». Это очень ответственная должность, которая подразумевает полный контроль за вожатской деятельностью. Я уверена в своих силах и знаю, что точно не подведу свой отряд и региональное отделение! – отмечает участница педагогического отряда «Чёрная Жемчужина» Елизавета Лучникова.

Открытие третьего трудового семестра – традиционное мероприятие Российских студенческих отрядов, после которого члены организации выезжают на так называемую «целину».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя