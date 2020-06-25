Севастопольские театры и кино поддержат деньгами

Соответствующее постановление принято сегодня в ходе еженедельного заседания правительства.

Мы продолжаем оказывать меру поддержки учреждениям культуры Севастополя. На сегодняшний день 3 миллиона 255 тысяч рублей будет выделено театрам и кино. Так как эта отрасль понесла убытки в связи с распространением коронавирусной инфекции, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления культуры Николая Краснолицкого.

Напомним, 15 июня к работе вернулись севастопольские кинотеатры.

С 1 июля возвращаются к работе театры и концертные организации. До этого с 15 июня учреждения культуры работают в режиме репетиций. С 15 июня с ограничениями (по предварительной записи) работают библиотеки, выставочные залы, музей, детские лагеря отдыха, а с 1 июля в полноценном формате.

С 1 июля также планируется возобновить и однодневные экскурсии в Севастополе.