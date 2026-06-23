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Севастопольские торговые сети работают в новом режиме
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские торговые сети работают в новом режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:41 23.06.2026

Крупные супермаркеты и гипермаркеты торговых сетей Севастополя перешли на новый график работы: с 07:00 до 20:00 — по указу губернатора Михаила Развожаева для обеспечения безопасности и стабильного снабжения жителей товарами первой необходимости. Ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки продуктов идут штатно. Поставки в сети «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «7М Без Цен» идут из распределительных центров в Республике Крым.

Новый график работы не касается магазинов площадью до 600 квадратных метров, аптек и киосков — они работают в обычном режиме. Предприятия общественного питания открыты с 08:00 до 20:00.

За последнюю неделю мы отмечаем снижение цен на свежие огурцы, белокочанную капусту и репчатый лук, поскольку начинается сбор нового урожая. Незначительный рост в пределах полутора процентов зафиксирован только на товары длительного хранения, что связано с изменением отпускной цены производителя, а не торговой наценки, — отметила начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева. 

Кроме того, 10 предприятий торговли продолжают выполнять условия ценового соглашения и обслуживают 123 магазина, где наценка на определенные виды социально значимых товаров зафиксирована на уровне от 0 до 15%. Узнать продукцию, на которую распространяются условия меморандума, покупатели могут по ярко-голубым ценникам. Полный перечень таких товаров всегда размещается в «Уголке покупателя» каждого магазина — участника соглашения.

Запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца. Департамент продолжает ежедневный мониторинг ценовой ситуации на предприятиях торговли города. Еженедельно специалисты ведомства проводят рейды для проверки наличия товарных запасов на полках и контроля за соблюдением ценовых соглашений. Всего достаточно, — добавила Ксения Казанджиева. 

В Севастополе работают 13 розничных рынков и около тысячи объектов нестационарной торговли, где более половины точек предлагают товары первой необходимости, овощи и фрукты.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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