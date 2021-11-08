Севастопольские учебные заведения возобновили работу в штатном режиме

Образовательные организации Севастополя возобновили работу в штатном режиме с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий.

В образовательных организациях сохраняется масочный режим для работников и посетителей, потоки учащихся максимально разведены по времени, классы закрепляются за отдельным кабинетом, сохраняется график посещения столовых, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Елену Богомолову.

Также в учебных заведениях ежедневно обрабатывают аудитории дезинфицирующими средствами, проводят обеззараживание воздуха. При входе в образовательную организацию, в помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах имеются антисептики.

Самая главная задача для руководителей школ сейчас – это соблюдение санитарных правил. Обстановка непростая, специально принимали решение относительно продолжительных осенних каникул. Сейчас ни в коем случае нельзя, чтобы школы начали закрываться из-за того, что там будут вспышки ОРВИ и ковида. Надо обеспечить обязательное выполнение всех предписаний. Обеспечьте в школах еженедельный контроль, — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как отметила директор профильного департамента Елена Богомолова, после каникул в школах по причине болезни отсутствует 3,4% педагогов – 112 человек, а также 3,7% детей – 1 878 человек. При этом вакцинацию от коронавируса прошли 89% работников образовательных организаций – это 3 838 человек.

Напомним, ранее в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции было принято решение продлить осенние каникулы для школьников в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Ученики отдыхали с 18 октября по 8 ноября.