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Севастопольские учителя начнут получать президентскую надбавку за классное руководство

Севастопольские учителя начнут получать президентскую надбавку за классное руководство

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:02 24.08.2020

Порядок выплаты соответствующей надбавки был принят на заседании Правительства Севастополя.

С 1 сентября этого года педагогическим работникам будет введена новая надбавка в размере 5 тыс. рублей за классное руководство. В этом году надбавка охватит 1950 человек. Средства доведены. На этот год это 50,77 млн рублей, на следующий год и далее — 152 млн. рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Департамента образования и науки Антона Ульянцева.

Ведение классного руководства должно быть внесено в трудовой договор педагога.

Средства на надбавку предоставлены из федерального бюджета.

Севастопольские учителя начнут получать президентскую надбавку за классное руководство

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