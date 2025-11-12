Севастопольские учителя приняли участие в первом Всероссийском форуме «Вместе о важном» в Москве

В Москве прошел четырехдневный Всероссийский форум «Вместе о важном», организатором которого выступил Институт изучения детства, семьи и воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Участниками стали 350 молодых специалистов, активно участвующих в проведении внеурочных занятий «Разговоры о важном» в школах и колледжах страны.
Севастополь представили четыре молодых педагога:
- Басова Ксения Александровна, учитель физики школы № 23;
- Терентьева Полина Денисовна, учитель математики школы № 23;
- Проненко Наталья Анатольевна, учитель начальных классов школы № 60;
- Скупейко Мариам Леонидовна, учитель английского языка школы № 60.
Среди участников были и представители ряда государств-партнеров, где в настоящее время проект реализуется в пилотном режиме: в Республике Кыргызстан, Республике Таджикистан и Объединенных Арабских Эмиратах.
Сегодня о самом важном мы говорим с коллегами, находящимися в самом начале своего педагогического пути. Участники первого форума «Вместе о важном» — это педагоги в возрасте до 30 лет, наше новое поколение учителей. От их личного примера и вовлеченности во многом зависит не только уровень знаний, но и мировоззрение юных граждан нашей страны. Важно, что «Вместе о важном» — это, с одной стороны, уникальная площадка, где педагогов ждет насыщенная образовательная программа, а с другой — пространство для открытого общения, обмена опытом и новыми идеями, которые в перспективе могут быть масштабированы и полезны для всей страны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Игоря Юргина.
Главная цель форума — создание и апробация эффективных механизмов наставничества, которые помогут начинающим педагогам уверенно выстраивать профессиональную траекторию и стать проводниками ключевых воспитательных ценностей, определяющих будущее России и служащих основой для формирования методической базы проекта «Разговоры о важном».
Форум очень понравился. Привезли с собой в Севастополь несколько интересных идей. Познакомились не только со своими коллегами из разных регионов, но и с представителями других сфер, тесно связанных с педагогикой, космонавтом Сергеем Рязанским, ведущей Светланой Зейналовой, а также с разработчиками «Разговоров о важном». Вместе со старшими коллегами мы разрабатывали сценарий к «разговорам», который впоследствии будет внедрен в план, — рассказала Ксения Басова из школы № 23.
Учителя приняли участие в командообразующих интерактивных мероприятиях, побывали на творческой встрече «Во все времена людям нужны разговоры по душам» с Героем Российской Федерации, космонавтом-испытателем «Роскосмоса» Сергеем Рязанским и приступили к разработке ключевых идей и методических решений для будущих тем проекта «Разговоры о важном». Для работы выбраны темы 2025/2026 учебного года — это позволит заранее адаптировать идеи и воплотить их на практике в дополнение к методическим материалам, разработанным командой проекта «Разговоры о важном».
Напомним, «Разговоры о важном» — это цикл внеурочных занятий, реализуемых Министерством просвещения Российской Федерации с 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1–11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций. Занятия направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: образование в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: образование в Севастополе