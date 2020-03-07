Севастопольские учёные смогут напечатать... камни в почках и зубные брекеты

Севастопольский госуниверситет закупил 3d-принтеры, которые могут быть использованы в различных отраслях городской медицины. Учёные подчёркивают, предложения о сотрудничестве уже есть — в частности, специалисты онкодиспансера хотели бы отпечатать на 3d-принтере некоторые инструменты.

Большой интерес возник у урологов. Они хотят, чтобы мы напечатали камни в почках по снимкам МРТ и КТ: врач должен представить их конфигурацию перед операцией. Мы можем это сделать. Можно печатать протезы, используемые при смещении позвоночника. А также мосты для стоматологии, аналоги брекетов. Для этого достаточно снимка МРТ челюсти с дефектом прикуса, — цитирует пресс-служба СевГУ доцента кафедры «Приборные системы и автоматизация технологических процессов» Юрия Авдеева.

Также рассчитывает на плодотворное сотрудничество с университетом не только в плане использования 3d-принтеров, но и для обеспечения кадрами новых медицинских учреждений города, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» (ГБУЗС «МИАЦ»).

Принтеры позволят в будущем сделать работу врачей более удобной: например, можно будет моделировать те или иные ситуации при операционных вмешательствах и отрабатывать навыки, которые пригодятся в дальнейшей практике. Спектр применения принтеров может быть и более широким. Помимо этого, нам понадобятся новые кадры — этого требует масштабное обновление материально-технической базы здравоохранения, которое уже сейчас идёт в Севастополе. Для работы в больницах и поликлиниках потребуются не только доктора и медсёстры, но и работники технических специальностей, — отмечает замдиректора центра Андрей Иванов.

Сейчас сотрудники университета осваивают технологии работы на принтере (режимы печати, температурный режим материалов), а также исследуют используемые пластики (их 6-7 видов). Все эти методики широко используются на Западе, а в России есть лишь в некоторых московских клиниках.

фото: пресс-служба СевГУ