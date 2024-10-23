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Севастопольские учёные проведут вторую масштабную экспедицию на Каспий в 2025 году
фото: pikist.com

Севастопольские учёные проведут вторую масштабную экспедицию на Каспий в 2025 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:20 23.10.2024

Ученые Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН в 2025 году планируют вторую комплексную экспедицию на Каспийское море после удачного опыта работы с дагестанскими коллегами этой осенью, сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил провести научный анализ, касающийся обмеления Каспийского моря. Ученые, занимающиеся этим и смежными вопросами, уже отмечали, что этот процесс действительно имеет место быть и влияет не только на уровень воды, но и на многие аспекты экосистемы. В сентябре команда ИнБЮМ впервые провела масштабную экспедицию в прибрежной зоне Каспийского моря. Их целью было отобрать образцы местных морских обитателей, чтобы провести молекулярно-генетический анализ и сравнить их с гидробионтами Азово-Черноморского бассейна, а также проверить уровни содержания радионуклидов в воде и донных отложениях.

В лабораториях ИнБЮМ РАН приступили к анализу материалов, отобранных учеными в сентябре 2024 года во время первой экспедиции на западное побережье Каспийского моря. <…> Следующая комплексная экспедиция запланирована на весну 2025 года, — говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС руководитель лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова, делать выводы в рамках заявленных научных тем пока рано, так как лабораторные исследования займут еще некоторое время. Пока главным результатом стало получение большого количества качественных образцов для этой работы.

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По данным министерства, ученые за две недели преодолели путь вдоль побережья от северной до южной границы Дагестана — это около 600 км. Они собрали экземпляры макрофитов, рыб и ракообразных. С использованием современных методов молекулярно-генетических исследований ученые планируют впервые установить, насколько близкородственные связи существуют между каспийскими видами и обитателями Азово-Черноморского бассейна, выявить внутрипопуляционную изменчивость, понять не только пути эволюции и расселения видов, но и механизмы их адаптации к условиям замкнутых и полузамкнутых морей, а также ответить на вопрос — как развивались эти организмы после распада древнего океана Тетис, куда входили все три моря.

Добавляется, что еще одна цель — проверить уровни содержания гамма-излучающих радионуклидов в воде, донных отложений и гидробионтов. Такие работы ранее в прибрежной зоне Каспийского моря не проводились. Полученные паразитологические и токсикологические данные помогут выяснить, представляет ли рыба Каспия опасность для человека. А изучение сообществ макрофитов — индикаторов среды — позволит оценить качество вод прибрежной зоны Каспийского моря. Исследования проводятся в рамках госзадания при поддержке Минобрнауки РФ.

источник: ТАСС

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