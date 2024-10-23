Севастопольские учёные проведут вторую масштабную экспедицию на Каспий в 2025 году

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил провести научный анализ, касающийся обмеления Каспийского моря. Ученые, занимающиеся этим и смежными вопросами, уже отмечали, что этот процесс действительно имеет место быть и влияет не только на уровень воды, но и на многие аспекты экосистемы. В сентябре команда ИнБЮМ впервые провела масштабную экспедицию в прибрежной зоне Каспийского моря. Их целью было отобрать образцы местных морских обитателей, чтобы провести молекулярно-генетический анализ и сравнить их с гидробионтами Азово-Черноморского бассейна, а также проверить уровни содержания радионуклидов в воде и донных отложениях.

В лабораториях ИнБЮМ РАН приступили к анализу материалов, отобранных учеными в сентябре 2024 года во время первой экспедиции на западное побережье Каспийского моря. <…> Следующая комплексная экспедиция запланирована на весну 2025 года, — говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС руководитель лаборатории фиторесурсов ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова, делать выводы в рамках заявленных научных тем пока рано, так как лабораторные исследования займут еще некоторое время. Пока главным результатом стало получение большого количества качественных образцов для этой работы.

По данным министерства, ученые за две недели преодолели путь вдоль побережья от северной до южной границы Дагестана — это около 600 км. Они собрали экземпляры макрофитов, рыб и ракообразных. С использованием современных методов молекулярно-генетических исследований ученые планируют впервые установить, насколько близкородственные связи существуют между каспийскими видами и обитателями Азово-Черноморского бассейна, выявить внутрипопуляционную изменчивость, понять не только пути эволюции и расселения видов, но и механизмы их адаптации к условиям замкнутых и полузамкнутых морей, а также ответить на вопрос — как развивались эти организмы после распада древнего океана Тетис, куда входили все три моря.

Добавляется, что еще одна цель — проверить уровни содержания гамма-излучающих радионуклидов в воде, донных отложений и гидробионтов. Такие работы ранее в прибрежной зоне Каспийского моря не проводились. Полученные паразитологические и токсикологические данные помогут выяснить, представляет ли рыба Каспия опасность для человека. А изучение сообществ макрофитов — индикаторов среды — позволит оценить качество вод прибрежной зоны Каспийского моря. Исследования проводятся в рамках госзадания при поддержке Минобрнауки РФ.

источник: ТАСС