Севастопольские вина вошли в "Винный гид России"
Севастопольские вина вошли в «Винный гид России»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 08.08.2025

150 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества «Винный гид России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Оценка продукции проводилась в 2024 году по строгим критериям: сначала – лабораторный анализ на площадке аккредитованной лаборатории, затем – дегустация по 100-балльной шкале Всемирной организации винограда и вина (OIV), а уже в 2025 году подведены итоги аудита, – объяснили механизм в сообщении.

По итогам этого аудита особое признание получили органические вина Севастополя: в рейтинге «Органик» они заняли все десять первых мест.

Переход на органику требует нескольких лет адаптации почвы, что подчеркивает долгосрочную стратегию севастопольских виноделов», – отметили в правительстве.

Власти отмечают, что включение 150 севастопольских вин в «Винный гид России» является подтверждением того, что «Севастополь становится центром премиального винопроизводства».

По данным правительства, в регионе сейчас насчитывается более 7 тысяч гектаров виноградников, действуют 21 лицензированное винодельческое предприятие. Производство тихих вин в прошлом году выросло почти на 40%, а игристых и шампанских – на 61%. Количество участников рынка за 10 лет выросло с 25 до 70 юрлиц, и госпрограмма поддержка отрасли растет с каждым годом.

Ранее руководитель экспертной группы исследования Артур Саркисян, комментируя РИА Новости Крым впечатления, полученные в ходе аудита винодельческих предприятий Крыма и Севастополя, заявил, что крымские вина однозначно будут в топе «Винного гида России 2025-2026».

источник: РИА Новости Крым 

