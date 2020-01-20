Севастопольские власти хотят «пересчитать» все общественные туалеты

По словам врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, общественные туалеты города находятся «в странном состоянии».

Половина из них закрыты, часть из них вообще не понятно по какому принципу работает. Количество жалоб по этому поводу достаточно большое и не прекращается. Прошу инвентаризировать все общественные туалеты, действующие, работающие. Давайте наведем порядок на существующих объектах, чтобы было понятно на чьем балансе они находятся, как обслуживаются и убираются. Чтобы все они были доступны. Общественные туалеты – это достаточно важная часть городской инфраструктуры, – обратился глава города к вице-губернатору Владимиру Базарову.

Кроме того, Михаил Развожаев поручил навести порядок и на улично-дорожной сети города.