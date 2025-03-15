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Севастопольские водители троллейбусов - победители межрегионального конкурса
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские водители троллейбусов — победители межрегионального конкурса

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:14 15.03.2025

В Севастополе прошел межрегиональный конкурс «В единстве – сила!» для водителей троллейбусов. В соревновании приняли участие как специалисты из Севастополя, так и специалисты из Республики Крым.

В ходе соревнований команды ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» и ГУП РК «Крымтроллейбус» продемонстрировали высокий уровень профессионализма и мастерства.

По итогам конкурса первое место заняла команда ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова». Мы выражаем искреннюю благодарность нашим коллегам за активное участие и готовность представлять свои регионы на таком значимом мероприятии, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» Дениса Будыш.

Наивысший балл в общем зачете получил и, соответственно, был признан лучшим водителем Дмитрий Назимов, водитель троллейбуса Депо-1.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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