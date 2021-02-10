Севастопольские водолазы МЧС России вновь примут участие в соревнованиях «Глубина»

В 2021 году водолазной службе МЧС России исполняется 25 лет. Долгие годы специалисты чрезвычайного ведомства показывают высокие результаты своей профессиональной деятельности. Неоднократно водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю признавались лучшими на федеральном уровне среди специалистов территориальных органов и организаций МЧС России, а в 2016 году вступили в борьбу за звание первых уже среди флотов и флотилий страны. Тогда на всероссийских состязаниях по водолазному многоборью «Глубина-2016», проводимых в рамках соревнований «АрМИ», водолазы севастопольского чрезвычайного ведомства получили заслуженную бронзовую медаль. В 2020 году за спасателями осталось 4 место.

В этом году севастопольские специалисты МЧС России вновь вступят в борьбу с хорошо подготовленными соперниками на «Глубине-2021». За месяц до начала турнира на базе полигона Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота стартовали тренировочные мероприятия. Команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также сотрудники МЧС России уже приступили к оттачиванию профессионального мастерства для успешного выступления в соревнованиях, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по г. Севастополю.

В ходе тренировок участники «Глубины» будут оттачивать мастерство в выполнении различных водолазных конкурсов — работы в затопленном отсеке, сварке, резке и сборке объектов под водой, а также оказании помощи аварийному водолазу.

Кроме того, впервые в данных соревнованиях примут участие сотрудники Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе