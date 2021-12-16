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Севастопольские врачи провели сложнейшую операцию на клапане сердца
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские врачи провели сложнейшую операцию на клапане сердца

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:00 16.12.2021

В Региональном сосудистом центре Севастополя впервые провели сложнейшую операцию на клапане сердца.

Мы выполнили транскатетерную имплантацию аортального клапана 72-летней пациентке с тяжелым аортальным пороком, с выраженным стенозом аортального клапана. Операция была выполнена через прокол в бедренной артерии, после чего мы установили биопротез, которым заменили аортальный клапан. Операция прошла успешно, и уже через неделю пациентка была выписана. Сейчас она проходит восстановительный период и наблюдается в поликлинике, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения центра Олега Токарева. 

В России такие операции начали проводить с 2010 года, однако их по-прежнему немного: в этом году на всю страну пришлось всего около полутора тысяч подобных вмешательств.

Ранее операции на клапане сердца выполнялись только в федеральных центрах, у нас такой возможности не было. Теперь благодаря подготовке нашей команды врачей мы технически готовы проводить их в Севастополе, — говорит Олег Токарев. 

Транскатетерная имплантация аортального клапана относится к высокотехнологичной медицинской помощи, для жителей города эти операции бесплатны.

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Такие вмешательства проводятся исключительно по медицинским показаниям. Чаще всего они необходимы пожилым людям, имеющим тяжелые сопутствующие патологии. Этих пациентов выявляют врачи-кардиологи, а затем в ходе совместной консультации главного сердечно-сосудистого хирурга города со специалистами Регионального сосудистого центра принимается общее решение о необходимости проведения такой операции.

Напомним, в Севастополе реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Он направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения. Одно из главных направлений работы — профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний, которая включает в себя диспансеризации, профосмотры, пропаганду здорового образа жизни. Также идет работа над совершенствованием лекарственного обеспечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и над решением кадрового вопроса. Кроме того, Региональный сосудистый центр дооснащается современным оборудованием.

Севастопольские врачи провели сложнейшую операцию на клапане сердца

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