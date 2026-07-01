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Севастопольские выпускники могут подать документы в вузы через Госуслуги

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 11:51 01.07.2026

Выпускники Севастополя могут подать документы в высшие учебные заведения, не выходя из дома, через Госуслуги. Мера способствует достижению целей национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Подать заявление можно тремя способами: онлайн через Госуслуги, лично в приемной комиссии или по почте. Онлайн-версия — самая быстрая: система сама показывает конкурсную ситуацию в реальном времени, а также позволяет выбрать до пяти вузов и пяти направлений в каждом.

Для тех, кто еще не определился с будущей профессией, на портале работают профориентационный тест и подбор вуза по баллам ЕГЭ. Участники СВО и их дети могут не загружать справку вручную — данные подтянутся из цифрового профиля.

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Важно: сроки приема зависят от конкретного вуза и формы обучения. После отправки заявления необходимо записаться на внутренние экзамены (если они предусмотрены) и следить за запросами вузов — иногда требуется донести недостающие бумаги. Согласие на зачисление можно подать сразу после того, как заявление получит статус «Передано в вуз».

источник: Правительство Севастополя

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