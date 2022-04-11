Севастопольских аграриев намерены поддержать льготными кредитами

В Севастополе прорабатываются новые меры государственной поддержки аграриев региона.

Прежде всего, будет сделан акцент на увеличении объемов льготного кредитования субъектов хозяйствования, поскольку реализация новых проектов, как и расширение существующих агрохозяйств, невозможны без доступных кредитных ресурсов, льготную ставку по которым обеспечит федеральный бюджет, — цитирует пресс-служба директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталью Скорюкову.

Различные программы поддержи предприятий сельского хозяйства, отмечают в местном Правительстве, реализуются в Севастополе с 2014 года. Так, за последние 8 лет благодаря государственной помощи удалось заложить боле 2 тысяч га виноградников, и тем самым на 64,7% поднять среднюю урожайность винограда в хозяйствах региона. Валовый сбор винограда вырос в 1,5 раза. Кроме того, заложено почти 205 га новых фруктовых садов. Увеличились и объемы производства винодельческой продукции. Так, в период с 2016 по 2021 годы в Севастополе произвели больше 140 млн бутылок тихого и игристого вина.