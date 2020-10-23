Севастопольских аграриев возможно освободят от налогов

В Заксобрание Севастополя внесен законопроект, предполагающий установление единого сельскохозяйственного налога для местных аграриев на уровне 0% на период с 2020 по 2022 год и на уровне 2% с 2023 по 2025 год. Авторами документа выступили депутаты из фракции ЛДПР Илья Журавлев, Артем Гордиенко и Андрей Куринов, а также вице-спикер Заксобрания Татьяна Лобач.

Разработке документа предшествовало обращение аграриев к руководству Заксобрания с просьбой поддержать местных сельхозпроизводителей. В частности, в обращении АНО «Севастопольский центр сельхозкомпетенции» говорится, что агропредприятия региона серьезно пострадали в результате кризиса, вызванного ограничениями, связанными с борьбой с коронавирусной инфекцией. Также «цены на отдельные виды товаров, используемых в сельхозпроизводстве, выросли более чем на 35 %, что ставит производителя на грань рентабельности», — отмечают в пресс-службе Севастопольского городского отделения ЛДПР.

Помимо этого, в 2020 году ощутимо уменьшилось количество кредитов, выдаваемых так называемыми «материковыми банками» крымским и севастопольским сельхозпроизводителям. Часто процедура одобрения банковских кредитов может достигать нескольких месяцев или заканчиваться отказом. При условии сезонного характера производства предприятия вынуждены опираться исключительно на собственные средства и возможности.

Мы надеемся, что принятием данного законопроекта сможем реально помочь севастопольским сельхозпроизводителям, которые сегодня оказались на грани выживания. Отмена сельхозналога непросто поможет сохранить уже существующих производителей, но и создаст возможности для появления новых игроков на агрорынке, что позволит со временем обеспечить город качественными и доступными продуктами питания местных производителей, — пояснил значимость принятия законопроекта один из его авторов, вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев.