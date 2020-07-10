Севастопольских медиков приглашают в театр. Бесплатно. В благодарность за труд

Так театралы и Правительство Севастополя решили отблагодарить медикой — врачей, средний и младший медицинский персонал — за самоотверженную работу во время противодействия COVID.

В первые дни карантина Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского обратился к севастопольцам в социальных сетях и на сайте с призывом поддержать врачей, которые в период эпидемии оказались на переднем плане самого гуманного сражения – за человеческую жизнь. Тогда же театр вышел с инициативой – в первые месяцы после отмены ограничений и начала работы сыграть для медиков лучшие спектакли репертуара. Эта инициатива была поддержана Правительством Севастополя и лично временно исполняющим обязанности Губернатора города Михаилом Развожаевым, — напоминают в пресс-службе Правительства Севастополя.

3 июля было заключено соглашение между Департаментом здравоохранения Севастополя и Главным управлением культуры города о том, что Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского предоставляет возможность бесплатного посещения медицинским работникам и членам их семей спектаклей из репертуара театра.

Учитывая напряженный график работы врачей и медицинского персонала было принято решение играть не целевые спектакли в первый месяц работы, а на каждый спектакль в репертуаре театра оставлять для медиков квоту – не менее 10% от общей вместимости зала (это 70 мест).

Соглашение будет действовать в течение всего сезона – до сентября 2021 года, но затем, вероятно, говорят в Правительстве Севастополя, будет продлено.