Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольских медиков приглашают в театр. Бесплатно. В благодарность за труд

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Севастопольских медиков приглашают в театр. Бесплатно. В благодарность за труд
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольских медиков приглашают в театр. Бесплатно. В благодарность за труд

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:34 10.07.2020

Так театралы и Правительство Севастополя решили отблагодарить медикой — врачей, средний и младший медицинский персонал — за самоотверженную работу во время противодействия COVID.

В первые дни карантина Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского обратился к севастопольцам в социальных сетях и на сайте с призывом поддержать врачей, которые в период эпидемии оказались на переднем плане самого гуманного сражения – за человеческую жизнь. Тогда же театр вышел с инициативой – в первые месяцы после отмены ограничений и начала работы сыграть для медиков лучшие спектакли репертуара. Эта инициатива была поддержана Правительством Севастополя и лично временно исполняющим обязанности Губернатора города Михаилом Развожаевым, — напоминают в пресс-службе Правительства Севастополя.

3 июля было заключено соглашение между Департаментом здравоохранения Севастополя и Главным управлением культуры города о том, что Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского предоставляет возможность бесплатного посещения медицинским работникам и членам их семей спектаклей из репертуара театра.

Учитывая напряженный график работы врачей и медицинского персонала было принято решение играть не целевые спектакли в первый месяц работы, а на каждый спектакль в репертуаре театра оставлять для медиков квоту – не менее 10% от общей вместимости зала (это 70 мест).

Соглашение будет действовать в течение всего сезона – до сентября 2021 года, но затем, вероятно, говорят в Правительстве Севастополя, будет продлено.

Севастопольских медиков приглашают в театр. Бесплатно. В благодарность за труд

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.