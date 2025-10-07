Севастопольских пенсионеров обучают компьютерной грамотности

В Севастопольском комплексном центре социального обслуживания открылись курсы по обучению компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров. Курсы направлены на ознакомление участников с основами работы на компьютере, пользованием интернета, электронной почтой и социальными сетями, а также обеспечением безопасной деятельности в онлайн-пространстве.

Цель программы — создать комфортные условия для освоения цифровых технологий людьми старшего поколения, чтобы они могли уверенно пользоваться современными средствами коммуникации и информационной среды.

Преподаватели курсов стремятся сделать обучение приятным и полезным процессом, способствующим расширению круга знакомств и улучшению качества жизни пенсионеров. Эта инициатива является частью программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», способствующая обеспечению доступности современных знаний и возможностей для каждого гражданина, независимо от возраста и опыта взаимодействия с технологиями, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующего отделением дневного пребывания центра Наталью Савину.

Неработающие пенсионеры могут записаться на следующие курсы в центре по адресу: ул. Хрусталева, д. 27, кабинет 25. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя