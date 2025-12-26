Севастопольских предпринимателей предупреждают о ключевых изменениях налогообложения

На очередном вебинаре для севастопольских бизнесменов специалисты УФНС России по г. Севастополю рассказали о масштабных изменениях, вступающих в силу с 1 января 2026 года.

Заместитель начальника отдела оказания государственных услуг Юлия Капустина уточнила, что налогоплательщиков ждут изменения по налогу на добавленную стоимость, главным из которых является повышение ставки налога до 22%. Она отметила, что продолжают использоваться пониженные ставки 10% для продуктов питания, детской одежды и других социально значимых товаров, а также нулевая ставка для экспортных операций.

Спикер остановилась на вопросах переходного периода и рекомендовала налогоплательщикам воспользоваться рекомендациями письма ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ .

Также спикер уточнила, что предусмотрено поэтапное снижение порога доходов для уплаты НДС для предпринимателей, выбравших упрощенную систему налогообложения (УСН): в 2026 году до 20 миллионов рублей, в 2027 году – 15 миллионов рублей и, начиная с 2028 года, до 10 миллионов рублей. Она подчеркнула, что применяющие УСН, не освобожденные от НДС, могут использовать общую ставку НДС 22% или льготные ставки. При этом у налогоплательщиков на УСН, впервые ставших плательщиками НДС и выбравших ставку 5% или 7%, будет право отказаться от специальных ставок. Такая законодательная норма подстрахует «упрощенцев» от рисков, если они изначально неправильно рассчитали налоговую нагрузку и выбрали невыгодный для себя вариант. Напомним, что во всех остальных случаях отказаться от специальных ставок можно не ранее чем через 3 года.

Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Ольга Кучеренко уточнила, что в новой редакции Налогового кодекса предусмотрена централизация подхода к пониженным региональным ставкам для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. С 2026 года субъекты РФ смогут снижать ставки только для плательщиков УСН, ведущих определенные виды деятельности из Единого перечня, который утвердит Правительство РФ. Этим же перечнем будут регулироваться «нулевые» льготные ставки УСН по регионам для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Она подчеркнула, что в 2026 году для севастопольских субъектов предпринимательской деятельности будут действовать ставки, установленные для УСН Налоговым кодексом: при объекте налогообложения «доходы» — 6%, если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%.

Ольга Кучеренко рассказала об условиях применения патентной системы налогообложения (ПСН) и подчеркнула, что в 2026 году применять этот режим налогообложения не смогут предприниматели, чья выручка за 2025 год превысила 20 миллионов рублей. Она уточнила, что при совмещении ПСН и УСН учитывается совокупный доход от деятельности по обоим режимам.

Спикер напомнила об условиях применения «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения» и уточнила, что специальный раздел сайта ФНС поможет разобраться во всех тонкостях этого режима налогообложения.

Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Елена Маслова рассказала, что с нового года отменяются универсальные льготы по страховым взносам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Льготные условия сохраняются только для приоритетных отраслей, перечень которых определит Правительство РФ.

Спикер напомнила, что в 2026 году продолжает действовать прогрессивная шкала по НДФЛ. Так, пятиступенчатая шкала действует для доходов налогоплательщика в виде зарплаты, отпускных и больничных. Ставка напрямую зависит от размера налоговой базы: 13% — до 2,4 млн. рублей; 15% — с суммы, превышающей 2,4 млн. рублей до 5 млн. рублей включительно; 18% — с суммы свыше 5 млн. рублей до 20 млн. рублей включительно, 20% — с суммы свыше 20 млн. до 50 млн. рублей включительно, 22% — с суммы свыше 50 миллионов рублей. Спикер подчеркнула, что для доходов, полученных, например, от продажи имущества, действуют ставки 13% (до 2,4 миллиона рублей) и 15% с суммы превышения.

Она обратила внимание слушателей, что особый порядок налогообложения действует в отношении районных коэффициентов и «северных» надбавок, а также выплат для участников специальной военной операции. К ним применяются только две ставки: 13% (сумма налоговых баз с начала года не превышает 5 млн рублей) и 15% (с суммы превышения).

Елена Маслова сообщила, что в 2026 году увеличился максимальный лимит доходов, позволяющий получать вычет на детей до 450 тысяч рублей. Она напомнила, что с 2025 года вычет за второго ребенка увеличен с 1400 до 2800 рублей, а за третьего и последующих- с 3000 до 6000 рублей. Вычет на детей-инвалидов вырос с 6000 до 12000 рублей.

Специалисты Управления ответили на вопросы слушателей вебинара и уточнили, что с видеозаписью вебинара можно ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте» УФНС России по г. Севастополю.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Просмотры: 10