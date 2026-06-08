Севастопольских предпринимателей приглашают на семинар «Правовые основы размещения наружной рекламы и информационных конструкций: что должен знать предприниматель».
На семинаре мы обсудим:
✔️ Правовые основы размещения наружной рекламы и информационных конструкций в регионе;
✔️ Требования к рекламным и информационным конструкциям;
✔️ Демонтаж незаконно установленных конструкций
✔️ Ответственность за нарушения.
Организаторы обещают ответить на вопросы участников:
- Дата: 11 июня
- Время: 15:00
- Место проведения: Центр «Мой бизнес» (просп. Октябрьской Революции 42Б, корпус 6)
В семинаре можно принять участие онлайн. Регистрация обязательна. ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ https://forms.yandex.ru/u/6a2035a46d2d7362f3f67690/.
По вопросу записи на семинар также можно обратиться по телефону: +7 978 718-62-45
Не упустите возможность узнать важную информацию, которая поможет вашему бизнесу соответствовать новым требованиям законодательства! Ждем вас на семинаре! — говорят организаторы.
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