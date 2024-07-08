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Севастопольских предпринимателей просят сообщить о проблемах в работе с «сетевиками»
иллюстрация: pikist.com

Севастопольских предпринимателей просят сообщить о проблемах в работе с «сетевиками»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:51 08.07.2024

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников, являющийся также председателем Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Севастополя, анонсировал проведение заседания Совета. Цель мероприятия – выявить наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются севастопольские предприниматели в работе с «сетевиками» – естественными монополиями.

В Севастополе к естественным монополиям относятся:

  • ПАО «Севастопольгаз»
  • ГУП «Севастопольгаз»
  • ФГУП 102 ПЭС Минобороны России Севастополь
  • ГУПС Водоканал
  • ООО «Севастопольэнерго»
  • ГУПС «Севтеплоэнерго»
  • ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»

К сожалению, взаимодействие с естественными монополиями – это часто «головная боль» для предпринимателей. Подключение к сетям, тарифы, сроки – вопросы, которые вызывают много нареканий. Поэтому мы решили провести заседание Межотраслевого совета, чтобы услышать предпринимателей и совместно найти пути решения проблем, – подчеркнул Илья Пестерников.

Илья Пестерников призвал предпринимателей активно делиться информацией о проблемах, с которыми они сталкиваются в взаимодействии с этими компаниями: это могут быть сложности с подключением к сетям, высокие тарифы, неудовлетворительное качество обслуживания и т.д.

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Для сбора информации разработана специальная онлайн-форма: https://clck.ru/3BhiMa

Все полученные обращения будут проанализированы и учтены при формировании повестки открытого заседания Межотраслевого совета. Предприниматели, которые оставили обращения, смогут принять участие в заседании и лично задать вопросы руководителям естественных монополий.

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