Севастопольских предпринимателей просят сообщить о проблемах в работе с «сетевиками»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников, являющийся также председателем Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Севастополя, анонсировал проведение заседания Совета. Цель мероприятия – выявить наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются севастопольские предприниматели в работе с «сетевиками» – естественными монополиями.

В Севастополе к естественным монополиям относятся:

ПАО «Севастопольгаз»

ГУП «Севастопольгаз»

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России Севастополь

ГУПС Водоканал

ООО «Севастопольэнерго»

ГУПС «Севтеплоэнерго»

ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»

К сожалению, взаимодействие с естественными монополиями – это часто «головная боль» для предпринимателей. Подключение к сетям, тарифы, сроки – вопросы, которые вызывают много нареканий. Поэтому мы решили провести заседание Межотраслевого совета, чтобы услышать предпринимателей и совместно найти пути решения проблем, – подчеркнул Илья Пестерников.

Илья Пестерников призвал предпринимателей активно делиться информацией о проблемах, с которыми они сталкиваются в взаимодействии с этими компаниями: это могут быть сложности с подключением к сетям, высокие тарифы, неудовлетворительное качество обслуживания и т.д.

Для сбора информации разработана специальная онлайн-форма: https://clck.ru/3BhiMa

Все полученные обращения будут проанализированы и учтены при формировании повестки открытого заседания Межотраслевого совета. Предприниматели, которые оставили обращения, смогут принять участие в заседании и лично задать вопросы руководителям естественных монополий.

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