Севастопольских школьников приглашают принять участие в «Культурном марафоне»

Стартовала ежегодная акция «Культурный марафон», которая продлится до 10 декабря. В этом году она приурочена к 125-летию первого киносеанса в России. В рамках акции школьники смогут пройти онлайн-тест и ближе познакомиться с киноискусством.

Организаторы проекта – Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и «Яндекс». Материалы теста подготовили эксперты «КиноПоиска» вместе с методистами и экспертами образовательных проектов «Яндекса». Задания адаптированы для учеников младших, средних и старших классов. В ходе акции школьники смогут узнать, какими приемами пользуются создатели фильмов – теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики, а также современных кинокартин.

Важно, чтобы каждый ребенок мог найти в школе занятия для любых своих увлечений, а образовательные программы становились более разнообразными, интерактивными и полезными. «Культурный марафон» должен помочь ребятам раскрыть творческий потенциал и сделать учебу более интересной. В этом году школьники смогут больше узнать о киноиндустрии в целом и о великих фильмах, которые оказали сильное влияние на несколько поколений зрителей», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Для участия в «Культурном марафоне» нужно зарегистрироваться по ссылке. Присоединиться к проекту могут учителя, школьники, их родители. Прохождение теста займет от 15 до 25 минут. Участников также ждут призы – умные колонки «Яндекс.Станция Лайт». Их получат 100 учителей и 500 учеников.

Напомним, первый «Культурный марафон» прошёл в 2019 году и был посвящён миру современной культуры. В проекте приняли участие 590 тысяч школьников и более 8 тысяч учителей. В 2020 году количество участников выросло до 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала культура народов России.