Севастопольских учителей прививают от COVID-19

Севастопольских учителей прививают вакцинами из первой партии медпрепаратов от COVID-19, поступившей в город.
Уже привито 267 учителей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.
Очередная партия вакцин от COVID-19 ожидается 14 января. Пока она не пришла, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести тестирование учителей на COVID-19:
Надо провести тестирование учителей перед школой. Неделя для этого есть. Готовимся к массовой вакцинации педагогов, как только получаем вакцину.
Губернатор Севастополя также поручил сформировать базу вакцинации врачей, которые должны получить прививки в первую очередь.
Надо привить всех медицинских работников, которые еще не привиты: «красная зона», амбулаторное звено, поликлиники, — заявил Михаил Развожаев.
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