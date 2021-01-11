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Севастопольских учителей прививают от COVID-19
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольских учителей прививают от COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:59 11.01.2021

Севастопольских учителей прививают вакцинами из первой партии медпрепаратов от COVID-19, поступившей в город.

Уже привито 267 учителей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Очередная партия вакцин от COVID-19 ожидается 14 января. Пока она не пришла, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести тестирование учителей на COVID-19:

Надо провести тестирование учителей перед школой. Неделя для этого есть. Готовимся к массовой вакцинации педагогов, как только получаем вакцину.

Губернатор Севастополя также поручил сформировать базу вакцинации врачей, которые должны получить прививки в первую очередь.

Надо привить всех медицинских работников, которые еще не привиты: «красная зона», амбулаторное звено, поликлиники, — заявил Михаил Развожаев.

Севастопольских учителей прививают от COVID-19

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