Севастопольских учителей прививают от COVID-19

Севастопольских учителей прививают вакцинами из первой партии медпрепаратов от COVID-19, поступившей в город.

Уже привито 267 учителей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Очередная партия вакцин от COVID-19 ожидается 14 января. Пока она не пришла, Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести тестирование учителей на COVID-19:

Надо провести тестирование учителей перед школой. Неделя для этого есть. Готовимся к массовой вакцинации педагогов, как только получаем вакцину.

Губернатор Севастополя также поручил сформировать базу вакцинации врачей, которые должны получить прививки в первую очередь.

Надо привить всех медицинских работников, которые еще не привиты: «красная зона», амбулаторное звено, поликлиники, — заявил Михаил Развожаев.