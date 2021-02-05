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Севастопольский Автодор: дорога на улице Суворова полностью станет мощеной

Севастопольский Автодор: дорога на улице Суворова полностью станет мощеной

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:52 05.02.2021

Историческую брусчатку, снятую на улице Суворова на время капитального ремонта, хранят на базе ГБУ «Севастопольский Автодор». Дорожники очищают ее от грязи и пыли, сортируют по размерам чтобы потом умостить на том же месте.

Перед укладкой брусчатку обработают гидрофобизирующими составами, которые сформируют водоотталкивающую поверхность и будут защищать камень, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя генерального директора по производству ООО «Крымстроймост» Максима Агафонова. 

На сегодняшний день демонтировано более 40 тысяч камней.

Севастопольский Автодор: дорога на улице Суворова полностью станет мощеной Севастопольский Автодор: дорога на улице Суворова полностью станет мощеной

Напомним, на улице Суворова подрядная организация ООО «Крымстроймост» приступила к капитальному ремонту автомобильной дороги. Частично на улице имеется историческая брусчатка. В рамках работ подрядчик переложит старую брусчатку, а также заменит старое асфальтобетонное покрытие на новую брусчатку. Как итог, дорога на улице Суворова полностью станет мощеной.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский Автодор: дорога на улице Суворова полностью станет мощеной

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