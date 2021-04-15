«Севастопольский Автодор» готовит дороги к лету

В Севастополе продолжаются работы по очистке улично-дорожной сети. Ежедневно в таких работах задействовано 8 единиц спецтехники, а также 22 дорожных рабочих предприятия «Севастопольский Автодор».

Для мойки проезжей части, металлического барьерного ограждения используются комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием для мойки высокого давления, вакуумные подметально-уборочные и поливомоечные машины, — уточнил ИО заместителя директора по содержанию автодорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Александр Лукашев.

По его словам, остатки песко-соляной смеси после зимнего содержания убраны с проезжей части еще в марте.

На сегодняшний день проблемы доставляют недобросовестные грузоперевозчики, которые не используют тенты при транспортировке инертных материалов по Севастополю. С машин слетает большое количество песка и щебня. Также грязь и грунт выносятся в большом количестве со строительных площадок. Не все застройщики организуют смыв грунта с колес транспортных средств при выезде со стройплощадок. Кроме того, в связи с погодными условиями и обильными осадками вынос грязи на проезжую часть осуществляется с обочин и грунтовых дорог, – добавил Александр Лукашев.

Уборка дорог выполняется в круглосуточном режиме в соответствии с утвержденными маршрутами.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.