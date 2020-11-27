Севастопольский Автодор готовит дороги региона к зиме

С начала октября ГБУ «Севастопольский Автодор» приступил к подготовке автомобильных дорог Севастополя к зимнему периоду. Комплекс мер, говорят специалисты, направлен на обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов в осенне-зимний период.

Силами предприятия осуществлена подготовка дренажной системы основных транспортных артерий: а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Ялта-Севастополь, Севастополь-Инкерман, Саки-Орловка и других участков улично-дорожной сети города. Для обеспечения водоотведения с проезжей части автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» выполнены работы по очистке кюветов, водопропускных труб мостовых сооружений, бетонных лотков и быстротоков, замене дефектных решеток водоприемных колодцев, устройству траншей. В круглосуточном режиме осуществляется механизированная очистка проезжей части вакуумно-подметальными машинами с увлажнением, — сообщил в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, в связи с переходом служб ГБУ «Севастопольский Автодор» на зимнее содержание изданы приказы, разработаны планы организационно-технических мероприятий по переоборудованию автопарка, закреплению за участками дорог машин, механизмов, водительского состава и рабочих на зимний период 2020-2021 г.

Для борьбы с гололедными явлениями заготовлено почти 5 тысяч тонн противогололедных материалов, из которых приготовлена песчано-соляная смесь для обработки дорог.

Для борьбы со снежными отложениями и для распределения противогололедного материала ГБУ «Севастопольский Автодор» будет задействовано 16 комбинированных дорожных машин, 5 самосвалов с отвалами, 2 автогрейдера, 5 погрузчиков.

Из имеющегося автопарка уже сегодня в состоянии полной готовности находится 4 единицы техники. 24 единицы задействованы при производстве работ по ремонту и содержанию дорог и, в случае необходимости, в течение 1,5 часов будут снабжены навесным оборудованием для борьбы со снежными отложениями и гололедом. Вся имеющаяся техника находится в состоянии полной готовности. За каждой единицей техники, задействованной в обеспечении уборки снега и распределения противогололедного материала, закреплены водители и машинисты.

На этой неделе проведена обработка нескольких участков автомобильных дорог в Байдарской долине. В совокупности, проведенные мероприятия позволят обеспечить нормальное функционирование дорожной сети и эксплуатацию проезжей части в зимний период, — подчёркивают специалисты предприятия.

Севавтодор напоминает водителям автомобилей о необходимости подготовки своего транспортного средства к зимнему периоду. Необходимо помнить о том, что выезжать на летних шинах зимой запрещено и опасно, так как их сцепление с дорогой из-за зимней скользкости снижается в несколько раз, что может привести к возникновению заноса.