«Севастопольский Автодор» работает в усиленном режиме

В пресс-службе Правительства Севастополя сообщили — в целях обеспечения бесперебойного проезда со вчерашнего дня ГБУ «Севастопольский Автодор» организована работа в усиленном режиме:

В работах по предотвращению образования наледи и гололеда было задействовано 10 единиц специальной дорожной техники с установками для распределения противогололедного материала, которые вышли на патрулирование в 18-00. В первую очередь песчано-соляной смесью и увлажненной солью обработаны автомобильные дороги по маршруту движения общественного транспорта, школьных автобусов и спец. транспорта, основные улицы города: ул. Ген. Жидилова, ул. Ген. Мельника, ул. Багрия, Ялтинское кольцо, крупные магистрали: Ялта-Севастополь, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Севастополь-Инкерман в с. Верхнесадовое, с. Терновка, п. Сахарная головка, с. Штурмовое. За ночь было израсходовано более 20 тонн противогололедного материала. Особое внимание уделено аварийно-опасным участкам (спуски и подъемы, опасные повороты) на региональных дорогах, искусственным сооружениям.

7 февраля обработано противогололедным материалом около 400 километров автодорог. На борьбу с последствиями непогоды, которая началась в регионе в минувшие сутки, было выведено 15 единиц спецтехники, израсходовано более 350 тонн реагентов.

Во избежание аварийных ситуаций ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает автовладельцев не пользоваться транспортными средствами, неподготовленными к температурному режиму.

Специалисты ГБУ «Севастопольский Автодор» продолжают следить за изменением погодных условий, проводится круглосуточный мониторинг состояния дорожного покрытия. В связи с продолжающимися осадками дорожные службы в оперативном режиме готовы реагировать на погодные условия.

При управлении автомобилем будьте предельно внимательными и аккуратными, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений.

Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в тёмное время носить светоотражатели.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожане могут обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефону:

+7 978 034 74 70