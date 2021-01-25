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Севастопольский борец Азамат Сеитов - в олимпийской сборной России

Севастопольский борец Азамат Сеитов — в олимпийской сборной России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:16 25.01.2021

Мастер спорта Азамат Сеитов — штатный спортсмен ЦСП СКС — под руководством своего тренера, главного тренера сборной Севастополя по спортивной борьбе Виталия Левадного стал бронзовым призёром предолимпийского чемпионата страны по греко-римской борьбе, который принимал Ростов-на-Дону с 17 по 21 января 2021 года. Тем самым Азамат обеспечил себе место в составе олимпийской сборной команды РФ.

Огромное спасибо управлению по делам молодёжи и спорта Севастополя и Центру спортивной подготовки сборных команд Севастополя за большую помощь и поддержку спортсменов города! — отмечает Виталий Левадный.

В четвертьфинале Азамат встретился с Ильёй Борисовым из Московской области, в полуфинале — с Александром Головиным из Краснодарского края, схватка за третье место была с Ильёй Ермоленко из Ростовской области.

Всего на чемпионате разыграли комплекты наград в десяти весовых категориях.

От Севастополя выступали Азамат Сеитов и Эмиль Абдураманов.

Севастопольский борец Азамат Сеитов - в олимпийской сборной России Севастопольский борец Азамат Сеитов - в олимпийской сборной России Севастопольский борец Азамат Сеитов - в олимпийской сборной России Севастопольский борец Азамат Сеитов - в олимпийской сборной России Севастопольский борец Азамат Сеитов - в олимпийской сборной России ГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя" ГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя"

фото: ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя«

Севастопольский борец Азамат Сеитов - в олимпийской сборной России

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