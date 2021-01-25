Севастопольский борец Азамат Сеитов — в олимпийской сборной России

Огромное спасибо управлению по делам молодёжи и спорта Севастополя и Центру спортивной подготовки сборных команд Севастополя за большую помощь и поддержку спортсменов города! — отмечает Виталий Левадный.

В четвертьфинале Азамат встретился с Ильёй Борисовым из Московской области, в полуфинале — с Александром Головиным из Краснодарского края, схватка за третье место была с Ильёй Ермоленко из Ростовской области.

Всего на чемпионате разыграли комплекты наград в десяти весовых категориях.

От Севастополя выступали Азамат Сеитов и Эмиль Абдураманов.