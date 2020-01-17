Севастопольский Центр помощи детям планируют переселить

Помещение севастопольского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом», расположенного на улице Кулакова, 1, не соответствует ни пожарным, ни санитарным нормам эксплуатации. Поэтому, сообщает
Вопрос строительства или реконструкции нового здания для данного учреждения у нас с 2015 года находится на контроле. Тогда были выделены деньги на проектно-сметную документацию. Она достаточно долго формировалась и только в конце 2017 года проект был готов. Тем не менее, выяснилось, что границы социального объекта попадают в защитную зону памятника Малахов курган. Из-за этого начались проблемы по согласованию проекта в Главгосэкпертизе, – рассказала журналистам председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова.
Руководство ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник», в ведении которого находится памятник, намерен отправить необходимые документы в министерство культуры. В случае положительного решения, реконструкция комплекса зданий на улице Горпищенко может быть включена в федеральную целевую программу.
Планируется, что новый комплекс «Наш дом» будет состоять из жилого здания и школы-интерната. Он будет рассчитан на 80 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Там будут сформированы группы по 8 человек разного возраста – по принципу семейного воспитания. Старые здания общежития, музыкальной школы, мастерских, тира будут снесены.