Севастопольский Центр занятости населения теперь работает дистанционно

С 6 апреля Центр занятости населения переходит на дистанционное обслуживание. Регистрация и перерегистрация будет осуществляться только через интерактивный портал службы занятости Севастополя через личный кабинет сайта Госуслуг.

Подробная инструкция, как правильно зарегистрироваться опубликована на портале службы занятости. Основные документы: паспорт, трудовая книжка, документ об образовании и справка о средней заработной плате за последние 3 месяца. Если человек не работал больше года, справка о зарплате не требуется, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра занятости населения Светлану Рендак.

Напомним, Постановлением Правительства РФ размер пособия по безработице на 2020 год был увеличен до 12 тысяч 130 рублей. Ранее такое пособие было ограничено верхним пределом в 8 тысяч рублей. Минимальный же размер пособия, как и прежде, составляет 1, 5 тысячи рублей.

Решение Президента России об увеличении пособия было принято в качестве меры поддержки населения во время распространения коронавирусной инфекции.