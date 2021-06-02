Севастопольский детский сад в микрорайоне Шевченко готов на 75%

Ход работ по строительству детского сада в микрорайоне Шевченко сегодня проверил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. На объекте завершаются кровельные работы, ведется внутренняя чистовая отделка помещений, благоустройство прилегающей территории, производится устройство внутренних и наружных инженерных сетей.

Хочу отметить высокую строительную готовность – порядка 75%. Подрядчик здесь достойный, в лидерах по вводимым объектам. Этот сад мы планируем сдать досрочно, хотя по контракту срок окончания работ – декабрь текущего года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

По словам Илларион Гапицонова, на прилегающей территории будут смонтированы малые архитектурные формы и теневые навесы.

Строительно-монтажные работы планируем завершить до конца июля и начать сдавать объект в госстройнадзор. А далее передавать садик эксплуатирующей организации, – отмечает исполнительный директор ООО «Теплостройсервис» Эльдар Абелкасимов.

Двухэтажный сад сможет принять 260 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Дошкольное учреждение рассчитано на 14 групп. В состав групповых ячеек войдут раздевалка, игровая, спальня, буфетная, туалетная. Дополнительные помещения: физкультурный и музыкальный залы, – подчеркивает Илларион Гапицонов.

Напомним, что в настоящее время в Севастополе строятся еще шесть дошкольных учреждений: на улицах Хрусталева, Героев Бреста и Горпищенко, в районе 5 км Балаклавского шоссе, в бухте Казачья и в поселке Кача. Эти детские сады смогут принять еще около 1500 детей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя