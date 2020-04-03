Севастопольский «Доброволец» начал развозить бесплатный хлеб в села Балаклавского района

Ежедневная помощь пожилым людям.

Прошёл первый день акции севастопольского «Добровольца» по доставке бесплатного хлеба в села Балаклавского района! Как рассказали активисты, первые 200 буханок хлеба разлетелись с молниеносной скоростью.

Спасибо огромное нашим активистам в сёлах, которые организовали оперативную раздачу, спасибо предпринимателям «Добровольца», которые обеспечили эту помощь. Организовывая эту программу, мы понимали, что она нужна, и уже первый день дал понимание насколько, — рассказала сопредседатель, координатор Общественного Движения «Доброволец» Елена Солдатова.

Она обратилась к пожилым людям, жителям отдаленных севастопольских сел.

Дорогие наши, уважаемые пенсионеры, вы переживали и худшие времена, но сейчас вам сложнее всех и, понимая это, мы хотим помочь. Помочь всем, что в наших силах. Эта булка хлеба — с частичкой нашего тепла. Мы будем делать всё возможное, чтобы смягчить удар. Сегодня мы все оказались пред угрозой, которая невидима и коварна, но, если каждый отдаст частичку своего сердца, мы выстоим, выдержим и победим! Вы учили нас своим примером, вы строили и обеспечивали наше будущее — мы обязаны поддержать вас в момент, когда вы растеряны. Вы должны знать, что помощь рядом, и она придёт, — подчеркнула Елена Солдатова.

Важно: акция – не единичная, а ежедневная. И в этой планомерности лучший ответ всем скептикам (дескать, «что такое 200 буханок, мизер»). Но 200 буханок каждый день… Тем, кому это, действительно, жизненно нужно… И почему только 200? Присоединяйтесь! Будет больше.

Лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков обращается ко всем неравнодушным: в этот тяжёлый момент мы не должны отмолчаться, отсидеться, переждать. По его словам, даже самая малая помощь в общем деле важна и нужна.

Только помните, что это надо делать каждый день… Сейчас важнее для людей хлеб. Сегодня это 200 человек, присоединитесь — будет больше. Жду предложений, — обратился ко всем севастопольским предпринимателям, общественникам, меценатам Дмитрий Голиков.