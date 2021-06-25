Севастопольский «Доброволец» — о социальных проектах для жителей сел Балаклавского района

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» продолжает реализацию социальных проектов для жителей сел Байдарской и Варнаутской долин (Балаклавский район). Каждая такая программа – следствие изучения ситуации на месте, общественного мнения, запросов и проблем сельчан. Мы уже рассказывали о ситуации с транспортом и доступности отдыха у моря, до которого, вроде, и близко, а добираться не на чем (если в семье нет личного авто). С 1 июля проблема будет решена. Лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков говорит, что автобус будет курсировать пока в тестовом режиме и отмечает связку «общественники – депутаты».

Что такое депутатская работа в команде «Единая Россия»? Вот конкретный пример — жители Байдарской и Варнаутской долин, живя возле моря, не имели транспортной доступности к нему. Я получил письменное обращение ко мне от жителей долин. Почти 1 000 человек обратились! Пошла командная работа — я передал эти обращения вице-спикеру Заксобрания Севастополя Татьяне Лобач. Проработали технические вопросы, выработали, с учётом мнения жителей, оптимальный и возможный маршрут. Успех дела уже был предопределен самим участием в нём Татьяны Георгиевны, и конечно строгим контролем всей общественной жизни города губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Итог- 1 июля запускается маршрут из Байдарской долины в Учкуевку. Тестовый режим. Тестовый режим — поиск наиболее удобного маршрута для всех, без исключения сел Байдарской и Варнаутских долин. Если надо будет закольцевать маршрут вдоль водохранилища, значит так и будем просить сделать. Найдём самый удобный для всех вариант. Моя депутатская работа тесно пересекается с общественной и конкретно усиливается участием в моей работе общественников. Наше движение «Доброволец» объединяет лучших, по моему мнению представителей таковых! Во время тестового маршрута автобуса, все предложения и пожелания принимает координатор нашего движения в Байдарской долине Марина Белова. Телефон +79781325215. Работаем на благо Севастополя, — рассказал Дмитрий Голиков.

Насколько автобусный режим «на пляж» окажется «тестовым» и востребованным, общественники и власти поймут уже за первую декаду июля. Но, судя по уже реализуемым проектам, транспортная программа для сельчан станет такой же популярной, необходимой, как и «Продуктовое обеспечение» или «Социальный парикмахер». К слову, последний визит мастера в Орлиное выдался насыщенным – бесплатные стрижки сделаны 10 сельчанам.

Сделали бы и больше, но проблемы с электричеством не дали нормально поработать. Пришлось дорабатывать на улице, — заметил Дмитрий Голиков.

Но и это еще не все. «Доброволец», как и обещал, организует бесплатную юридическую помощь на селе. Первые выезд в Орлиное – уже в ближайшее воскресенье.

Жители Байдарской и Варнаутской долин обращались к нам с просьбой организовать юридическую помощь населению. К счастью у нас есть хорошие друзья — юристы, согласившиеся поддержать наших сельчан. Бесплатные юридические консультации уже в это воскресение в селе Орлиное. В администрации поселения. 11:00 начало. Приглашаем всех нуждающихся. Телефон для справок+7-978-101-48-25. Выражаем благодарность Главе Орлиновского МО Богушу Александру Игоревичу за сотрудничество и помощь в реализации социальных проектов нашей организации, — резюмировал Дмитрий Голиков.