Севастопольский «Доброволец» объединяет тех, кому нужна помощь и тех, кто ее может оказать

Актив Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» продолжает знакомиться с жителями сёл Байдарской и Варнаутской долин. Основная цель – своими глазами увидеть, как живут люди, с какими проблемами сталкиваются ежедневно, есть ли возможность оказать помощь, «подключить» нуждающихся к уже действующим в Балаклавском районе программам. А может и затеять новые проекты – бесплатная юридическая помощь пришлась по душе сельчанам, а автобус на море – еще стоит «обкатать». Залог успеха «Добровольца» — в объединении усилий.

«Доброволец» — организация, объединяющая людей. Тех людей, кому нужна помощь и тех, кто может её оказать, — рассказывает лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков. — Несколько дней назад мы с моим товарищем и новым участником в нашей организации Дмитрием, побывали в гостях у Наташи и её дяди Василия в селе Передовое. Им нужна была наша помощь. Дмитрий уже на следующий день организовал уборку территории их дома. Была скошена трава, обрезаны ветки деревьев, вычищен двор. Завезены продукты питания. Сегодня в Передовое, Наташе привезли холодильник и стиральную машину. Люди жили без этих, необходимых в быту вещей… Также другая, многодетная сельская семья получила газовую плиту. #СевастопольСвоихНеБросает — наш девиз! И мы, рады быть полезными нашим людям, искренне и по-настоящему!

Каждый случай – индивидуальный, каждая жизненная история – уникальная. Люди не просили о помощи, ничего не требовали от властей. Просто выживали. Но даже самым сильным в трудные минуты необходимо почувствовать товарищеское плечо. Поэтому актив «Добровольца» «идет в люди». Чтобы познакомиться, понять и помочь.

Этим людям необходима наша помощь. Мы обязательно им поможем, — резюмировал Дмитрий Голиков.

Фото: ОД «Доброволец».