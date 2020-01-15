Севастопольский «Доброволец» продолжает и расширяет проект по поддержке юных спортсменов

Как сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец», в наступившем году проект «Поддержка спорта» будет расширяться.

Получив популярность и признание не только в спортивной среде Севастополя, проект продолжит работать и набирать обороты. Помощь «Добровольца» молодым спортсменам города уже не первый год является мощным стимулом к дальнейшим победам и достижениям, — говорится в сообщении.

Накануне лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков вручал талоны-сертификаты юным спортсменам из секции бокса балаклавской ДЮСШ-7 (тренер — Игорь Петров).

Родители маленьких боксёров рассказывали, с какой гордостью ребята приносят домой сертификаты на тысячу рублей. Это их маленький, но такой значимый вклад в бюджеты семей, заработанный достижениями в своём развитии, — говорит сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Напомним, суть проекта «Поддержка спорта»состоит в том, что на протяжении года тренерский состав спортивных организаций, а именно: детское направление Федерации самбо и дзюдо Севастополя, детский волейбольный клуб «Матчбол», детская боксёрская команда Балаклавы (ДБСШ-7) и футбольная команда «Стрела-Доброволец» Северной стороны получает от «Добровольца» продовольственные сертификаты для спортсменов, показавших высокие результаты. В основном, такие талоны получают дети из семей с небольшим достатком.

Фото и видео: пресс-служба ОД «Доброволец».