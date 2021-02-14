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Севастопольский «Доброволец» продолжает оказывать помощь тем, кому она так нужна
Фото: пресс-служба ОД "Доброволец"

Севастопольский «Доброволец» продолжает оказывать помощь тем, кому она так нужна

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:35 14.02.2021

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» провело очередной рейд по программе «Продуктовое обеспечение».

Сегодня были доставлены продуктовые пакеты маленьким членам детской инвалидной организации «Особые дети» и членам инвалидной организации Тамары Кутузовой «Общество инвалидов с рассеянным склерозом» Считаю такую помощь семьям особенно важной, тем что она организована на постоянной основе. Ежемесячно, — прокомментировал итоги рейда лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

В свою очередь, руководитель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Тамара Кутузова поблагодарила актив «Добровольца» и лично Дмитрия Голикова за постоянную поддержку.

Моим тяжелым больным очень приятно, что кто- то помогает им. Еще раз спасибо и успехов в таком нужном деле – благотворительности, — отметила она.

Ну а «Особые дети» (руководитель общественной организации – Аида Менанова) – всегда в поле зрения севастопольского «Добровольца». Программа «Продуктовое обеспечение» продолжается.

Севастопольский «Доброволец» продолжает оказывать помощь тем, кому она так нужна

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