Севастопольский «Доброволец» продолжает оказывать помощь тем, кому она так нужна

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» провело очередной рейд по программе «Продуктовое обеспечение».

Сегодня были доставлены продуктовые пакеты маленьким членам детской инвалидной организации «Особые дети» и членам инвалидной организации Тамары Кутузовой «Общество инвалидов с рассеянным склерозом» Считаю такую помощь семьям особенно важной, тем что она организована на постоянной основе. Ежемесячно, — прокомментировал итоги рейда лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

В свою очередь, руководитель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Тамара Кутузова поблагодарила актив «Добровольца» и лично Дмитрия Голикова за постоянную поддержку.

Моим тяжелым больным очень приятно, что кто- то помогает им. Еще раз спасибо и успехов в таком нужном деле – благотворительности, — отметила она.

Ну а «Особые дети» (руководитель общественной организации – Аида Менанова) – всегда в поле зрения севастопольского «Добровольца». Программа «Продуктовое обеспечение» продолжается.

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