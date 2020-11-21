Севастопольский «Доброволец» всерьез озаботился вопросом правильного и здорового питания горожан

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» в эти дни занято продвижением проекта «Добрая ферма». Чего уж там, даже не продвижением, а расчисткой территории, строительством, изучением азов и секретов растениеводства и животноводства. Как заявил лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков цель проекта одна — экологически чистая продукция «на выходе».

Начинаем с небольших масштабов, надо познавать тему. Люди мне говорят: «Хочешь хорошо зарабатывать, придется идти химическим путем». Не хочу. Хочу обеспечить свою семью здоровой пищей. И семьи моих друзей. И семьи моих сограждан! Как это сделать, каким путем добиться результата, какой себестоимостью товара на выходе, сказать не берусь… Все будет ясно в процессе… Но я знаю одно — дорогу осилит идущий. Я буду честен и открыт. Все будет прозрачно, — прокомментировал начало проекта Дмитрий Голиков.

Также «Доброволец» продвигает совместный проект с прямыми поставщиками — производителями мёда Алтая — «Алтайский пасечник». Дмитрий Голиков пообещал: «В Севастополе скоро будет много вкусного мëда», а он свое слово держит.