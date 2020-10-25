Севастопольский «Доброволец» — «ЗА» натуральные, настоящие, здоровые продукты для всех горожан

Проекты Севастопольского Общественного Движения «Доброволец» «Настоящие Продукты для Севастополя», «Алтайский Пасечник» набирают обороты.

Смысл проектов — настоящие, экологически чистые продукты питания по доступным ценам на столах севастопольцев. Начали мы с Алтайского мёда. На данный момент, пока идёт техническая и документальная работа в Севастополе, на Алтае к нашему проекту подключаются все больше и больше людей. Чтобы добиться самого лучшего качества товара и абсолютно адекватных на него цен в конечной точке реализации — Севастополе, мы обращаемся за помощью, к местным жителям Алтайского края. Благо, с нашей стороны в проекте участвует коренной алтаец Константин Серебренников. Мы нашли предгорные, горные и таежные пасеки, производящие настоящий мёд и привыкшие отдавать свою продукцию в руки перекупщиков. Договорились с ними о поставках товара к нам в город, от первых лиц, без каких-либо посредников, — рассказал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

По его словам, можно говорить, что с Севастополем сотрудничают целые алтайские народы и народности. Например, коренные алтайцы – кумандинцы – «дети гор», как их ещё называют.

Малочисленный коренной Алтайский народ. Их всего менее трех тысяч человек по миру. И на наше счастье — среди них есть горные и таежные пасечники! Петухов Виталий Васильевич — руководитель региональной организации «Объединение кумандинцев Алтая», со своими земляками включился в работу, и мы ждем их делегацию на открытие нашего медового цеха в Севастополе. Мы будем очень рады приветствовать этих очень добрых и бескорыстных людей у нас в городе. Они привезут нам не только настоящий Алтайский мёд, но и целую программу, раскрывающую тайны и обычаи своего малочисленного, но очень гордого народа, — подчеркнул Дмитрий Голиков.

Тем временем, в Севастополь пришла новая поставка натурального Алтайского мёда. Из Красногорского предгорного района Алтайского края шёл этот сладкий и полезный продукт. Уже в ближайшее время мёд будет радовать горожан. Так продуктово-социальный проект «Добровольца» стирает границы между российскими регионами, скрепляя узами дружбы и сотрудничества Алтай и Севастополь.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».