Севастопольский городской суд оставил в силе приговор двум госавтоинспекторам, попавшимся на взятке

Севастопольский городской суд рассмотрел апелляционное обжалование приговора Балаклавского районного суда в отношении двух инспекторов региональной Госавтоинспекции. Суд первой инстанции признал их виновными и приговорил к лишению свободы. Городской суд подтвердил этот приговор.

Калантырскому Р.П. назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти также сроком на пять лет и отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. Петрову В.Е. назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года один месяц с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти также сроком на пять лет и отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба суда.

Там подчеркнули, что мужчины являлись должностными лицами, осуществляющими функции представителей власти. При этом они лично получили деньги за неисполнение предусмотренных законом обязанностей, в том числе, по пресечению административных правонарушений и применению входящих в их полномочия мер ответственности за совершаемые административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Это было сделано по предварительному сговору группой лиц. Таким образом суд первой инстанции правильно квалифицировал их действия, как получение должностным лицом взятки, что представляет повышенную общественную опасность и отнесено к категории особо тяжких преступлений.

Приговор вступил в законную силу.