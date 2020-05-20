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Севастопольский государственный университет продолжает трудоустраивать студентов
Фото: sev.gov.ru

Севастопольский государственный университет продолжает трудоустраивать студентов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:02 20.05.2020

Севастопольский государственный университет выделил вакансии для студентов на время пандемии, чтобы поддержать их материально. В основном это работа для малоимущих и малообеспеченных учащихся, детей-сирот, инвалидов и остро нуждающихся в подработке.

Ребята работают в свободное от занятий время и получают заработную плату в размере оклада. Университет выделил 58 вакансий. На сегодняшний день занято более двадцати пяти. Студенты трудятся в подразделениях вуза.

Очень хорошие студенты трудоустроились в кампус. Они приводят территорию в замечательное состояние, косят траву, красят бордюры. Кампус преобразился. В Управлении информационной политики, маркетинга и PR учащиеся активно «куют контент». Даже сейчас в качестве интервьюера и оператора со мной работают студенты, — рассказал первый проректор СевГУ Денис Ярыгин. — Ребята в кампусе работают непосредственно руками, дистанционно работают документоведы и служба техподдержки: помогают нашим айтишникам работать с заявками».

Важную роль в процессе трудоустройства играет Объединенный совет обучающихся СевГУ.

Большинство студентов обращаются в объединенный совет напрямую, пишут сообщения в группу совета или лично мне. Кто-то обращается через дирекции институтов. Все заявки проходят через нас, мы их обрабатываем, общаемся с ребятами, узнаем, в связи с чем необходимо трудоустройство, собираем информацию, обрабатываем ее, — рассказала председатель объединенного совета обучающихся СевГУ Анна Лешова.

Не все обратившиеся студенты трудоустроены. Есть ограничения: трудоустраивают только тех, кому исполнилось 18. Однако количество вакансий может быть увеличено по запросу студентов.

Севастопольский государственный университет продолжает трудоустраивать студентов

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