Севастопольский госуниверситет: меняются правила приема студентов

В этом году принят новый порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в высшие учебные заведения страны. Он дает больше возможностей университетам при утверждении соответствующих правил приема. О новых правилах приема студентов рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Севастопольского государственного университета (СевГУ) Алексей Баранов.

Новый порядок приема — это легализация тех предложений, которые поступали от вузов в Минобрнауки в течение последних нескольких лет. Катализатором нововведений стал дистанционный формат обучения. Возможно, теперь абитуриенты будут определяться с выбором вуза более предметно, — отметил Баранов.

Первое и очень важное для абитуриентов изменение: если раньше в соответствии с перечнем вступительных испытаний абитуриент однозначно выбирал дисциплины (результаты ЕГЭ), с которыми он поступает в вуз, то теперь количество дисциплин останется тем же, но по одной из них можно будет сделать выбор.

Например, раньше, поступая в СевГУ на направление “Информатика и вычислительная техника”, необходимо было сдать русский, математику и информатику. Теперь, поступая на это же направление, абитуриент сможет выбирать между физикой и информатикой. Математика и русский останутся обязательными, — уточнил ответственный секретарь.

Этот подход будет применяться практически по всем направлениям обучения. Направления, где выбора не будет, — это те, где нужно сдавать творческое или профессиональное испытание. В следующем году, вероятно, возможность выбора предметов будет расширена.

Следующим нововведением является то, что теперь вуз определяет количество направлений (от двух до десяти), на которые можно подать документы. Ранее можно было подать документы только на три направления в рамках одного вуза. Теперь в СевГУ можно будет подать документы сразу на пять направлений.

Поэтому можно ожидать, что в следующем году количество заявлений увеличится, и я надеюсь, что увеличится и количество абитуриентов. Абитуриенты будут стараться максимально снизить риск непоступления, — сказал Алексей Баранов.

Количество вузов, в которые можно подавать документы, не изменилось, их так и осталось пять.

Также важным изменением является аннулирование волнового зачисления при зачислении на бюджет.

Ранее мы зачисляли абитуриентов в две волны: по первой волне — 80%, по второй — 20%. Теперь будет только одна волна, зачисление по которой проходит 5 августа. До конца августа может быть объявлен дополнительный набор. При такой системе человек должен сразу определиться, в какой вуз он хочет поступить, — отметили в вузе.

Изменился перечень индивидуальных достижений, которые дают дополнительные баллы при зачислении. Теперь в качестве индивидуальных достижений могут выступать только победы в олимпиадах школьников, проводимых в соответствии с приказом Мининстерства образования и науки РФ.

Также в перечень индивидуальных достижений включили возможность давать дополнительные баллы за победу в мероприятиях, которые проводит Министерство просвещения РФ. Так, победитель олимпиады школьников или мероприятия минпросвета получает 10 дополнительных баллов, а призер — 6.

В следующем году будут актуальны следующие способы подачи документов: через портал «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн», через личный кабинет абитуриента на сайте СевГУ, личная подача документов в приемную комиссию университета, подача через почтовые сервисы России и электронную почту.

Перечень подаваемых документов не изменился, но обязательным стал СНИЛС.

Теперь в рейтинговых списках мы не увидим ФИО абитуриентов. Идентифицировать себя поступающий сможет через номер СНИЛС. Для абитуриентов усложняется анализ списков. Это связано с защитой персональных данных, — подытожил Баранов.

Вступительные испытания будут проводиться как в очном, так и в дистанционном формате. Также остается возможным зачисление в вуз не по оригиналам документов об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Оригиналы документов студенты должны будут предоставить в СевГУ после 1 сентября.