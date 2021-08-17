Севастопольский этап соревнований по шахматам «Гран-При Черного моря» стартовал

В Севастополе стартовал один из этапов международных соревнований по шахматам «Гран-При Черного моря» – «Севастопольский вальс». В турнире примут участие известные гроссмейстеры и мастера, за призовые места сразятся более ста шахматистов.

В программу соревнований в Севастополе с 17 по 28 августа входят этапы Кубка России по классическим шахматам и рапиду, этап Детского Кубка России, соревнования по блицу. Главный судья – международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории, капитан первого ранга Анатолий Кошель, директор турнира — Любовь Гордык. Место проведения соревнований — спортивно-оздоровительный комплекс «Севастополь» по ул. Брестская, 21. Игры начинаются ежедневно в 10:00. Общий призовой фонд турнира составляет более 1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Шахматный фестиваль «Гран-При Черного моря» в этом году проходит впервые. География соревнований — Сочи, Анапа, Севастополь, Ялта и другие курортные города России. Время проведения — со 2 июня по 6 октября. В рамках фестиваля организаторы подготовили не только шахматные турниры, но и экскурсии в городах Черноморского побережья.

Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация Центр организации соревнований «Шахматы Черного моря». Соревнования пройдут при содействии автономного государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».

Напомним, общее руководство проведением соревнований осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» при поддержке управления по делам молодежи и спорта города Севастополя.