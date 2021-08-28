Севастопольский пловец Андрей Граничка добавил к «серебру» еще и «золото» Паралимпиады

Севастопольский спортсмен Андрей Граничка завоевал «золото» Паралимпийских игр на дистанции 100 метров брассом. Выступая в категории SB5, в которую входят лица с низким ростом, а также имеющие серьезное поражение конечностей или потерю двух конечностей, Граничка установил мировой рекорд с результатом 1 минута 25,13 секунды, опередив испанца Антони Понсе Бертрана (1.26,53) и китайца Ли Цзюньшэня (1.29,01). Ранее Граничка выиграл «серебро» в комплексном плавании на 200 метров.

Задача состояла в том, чтобы на первом «полтиннике» разогнаться и не отпустить соперника вперед, а на втором выйти вперед и держать ситуацию под контролем, и я даже немного экономил силы. Я хорошо отдохнул после выступления на первой дистанции, сегодня размялся и выступил, — вспомнил он. — Когда я финишировал и посмотрел на табло, то почувствовал себя самым счастливым человеком на свете.

Министр спорта РФ Олег Матыцин не скрывает эмоций:

Граничка выступил блестяще и также побил мировой рекорд, наш пловец не оставил шансов соперникам, мощно прошел всю дистанцию и завоевал свою первую золотую паралимпийскую медаль в карьере.

Президент РФ Владимир Путин также поздравил Андрея Граничку с победой в соревнованиях по плавании брассом на дистанции 100 м на Паралимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Поздравляю вас с паралимпийским золотом и мировым рекордом в плавании на дистанции 100 м брассом. Вы отлично подготовились к Играм в Токио, в напряженной борьбе с опытными соперниками продемонстрировали качества истинного паралимпийца — мастерство, спортивный характер и волю к победе. Молодец, — отметил Президент.

Граничке 24 года, он является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы, а также многократным чемпионом России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.