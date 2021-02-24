Севастопольский пожарно-спасательный гарнизон ликвидировал условный пожар в театре им. А.В. Луначарского

Отточили навыки, повысили мастерство. 24 февраля в Севастополе состоялись масштабные пожарно-тактические учения, в которых была задействована значительная часть сил и средства территориального пожарно-спасательного гарнизона. Действия развернулись на одном из самых значимых и крупных городских объектов культурного назначения: в здании Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

По легенде, вследствие перепада напряжения в электрической сети произошло короткое замыкание, которое повлекло возгорание на сцене. Сотрудники театра предприняли попытки к ликвидации пожара своими силами, используя первичные средства пожаротушения, но результатов это не принесло. Персонал провёл эвакуацию людей из помещений театра и передал информацию о происшествии по номеру «101». Кроме того, до прибытия огнеборцев было выполнено отключение электроэнергии и ограничение портала сцены противопожарным занавесом, приведена в действие внутренняя система тушения. Однако огонь получил распространение по пространству сцены, площадь пожара достигла 120 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подразделения в кратчайший срок прибыли к месту и проникли в помещения театра. В ходе разведки сотрудниками МЧС было обнаружено и спасено 4 условных пострадавших. На тушение оперативно были поданы стволы.

Работали по 4-му рангу пожара. Учения для региона значимые, так как объект с массовым пребыванием людей. Отработаны вопросы безопасной эвакуации граждан, тушения, взаимодействие между собой всех служб и ведомств – ГИБДД, медицины катастроф и так далее. Кроме того, досконально изучена специфика объекта, – цитирует пресс-служба ведомства исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Алексея Большова.

К действиям по предназначению были привлечены организации, входящие в территориальную подсистему РСЧС – всего без малого полсотни единиц техники и 73 человека личного состава. Такое количество сил и средств привлекается к работе в случае реального крупного пожара в севастопольском регионе. В их числе не только техника и сотрудники МЧС России: в ликвидации последствий происшествия участвуют полиция, ГИБДД, медицинские службы, ведомственные психологи, Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты города, региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, специалисты Черноморского флота, следственно-оперативная группа, руководство перечисленных органов и служб.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе