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Севастопольский противотуберкулёзный диспансер приглашает на обследования. Бесплатно
иллюстрация: lada-med.ru

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер приглашает на обследования. Бесплатно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:43 05.02.2020

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер приглашает горожан на «месяц лёгочного здоровья». В рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, со 2 по 31 марта севастопольцы бесплатно смогут пройти такие обследования:

  • флюорография (в будние дни с 9.00 до 17.00);
  • консультация фтизиатра (в будние дни с 9.00-18.00);
  • диаскинтест детям (по понедельникам, вторникам, пятницам с 9.00 – до 13.00);
  • экспресс-тестирование на ВИЧ (будние дни с 9.00- 13.00);
  • консультация пульмонолога, спирография (по расписанию).

При посещении с собой необходимо взять только документы, удостоверяющие личность. Тубдиспансер расположен на Фиолентовском шоссе, 17.

За подробной информацией обращайтесь по телефонам регистратуры:

  • +7(8692) 23-42-72,
  • +7(978)723-57-10

и в единый контакт-центр здравоохранения:

  • 8 (800) 5-800-800, без выходных с 8:00 до 17:00

Подобные акции, говорит главврач севастопольского противотуберкулёзного диспансера Андрей Вербицкий, помогают выявлять туберкулёз на ранних стадиях.

Ранняя диагностика – самый важный аспект контроля за распространением туберкулёза. В 2019 году заболело 159 человек. Это на 7,7 % ниже, чем в 2018-м. Общее количество человек, находящихся на стационарном лечении в диспансере в 2019 году, составило 414 человек, в 2018 — было 511. На учёте с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (это тяжёлая форма) сейчас состоит 139 человек, что на 23% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Раннему выявлению заболевания способствовала акция «Субботник здоровья», которую проводили городские больницы №№ 4 и 9. В ходе мероприятий акции, доктора обследовали жителей отдалённых сельских районов. Кроме того, в противотуберкулёзном диспансере в октябре проводилась еще одна акция «Здоровые лёгкие Севастополя», в ходе которой обследовали и проконсультировали более 100 человек. Всего в прошлом году профилактические осмотры прошло 73% населения.

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер приглашает на обследования. Бесплатно

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер приглашает на обследования. Бесплатно

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