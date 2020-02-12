Севастопольский роддом №2 на ремонте. Медики подчёркивают: акушерская служба работает

Напомним, севастопольский роддом №2 (на детском комплексе) капитального ремонта не видел более 30 лет. Сейчас в здании идёт демонтаж помещений: за полтора месяца рабочие успели разобрать третий, четвёртый и пятый этажи, на очереди — первый и второй.Далее планируют приступить к основным строительным процессам.

Рабочим предстоит заменить инженерные сети, установить новые окна и двери, провести перепланировку помещений для приведения объекта в соответствие с требованиями лицензирования, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления капитальных ремонтов «Медицинского информационно-аналитического центра» Олега Толкунова.

По словам главного врача городской больницы № 5 Елены Большаковой, последний день работы в родильном доме на детском комплексе был 29 декабря 2019 года. Переезд медицинского персонала в первый роддом на Гагарина, 17-в начался в середине декабря, перед этим медучреждение закрывали на санитарную обработку и косметический ремонт. Тогда же перевезли всю аппаратуру и мебель. Под одной крышей сотрудники медучреждений стали работать с 1 января 2020 года.

Мы преодолели кадровый дефицит. Сегодня у нас есть две команды, работающие в родильных залах и послеродовых палатах. Есть замечательные коллективы, которые могут максимально уделить внимание роженицам, – подчеркнула главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Севастополя Стелла Белоглазова.

С начала года в роддоме, расположенном в Стрелецкой бухте, приняли около 400 родов. Сегодня здесь находятся 80 рожениц и 45 новорожденных.

Переезд не отразился на работе акушерской службы: уход и наблюдение за женщинами остаются на прежнем уровне. Схемы маршрутизации пациентов отработаны, медицинское учреждение работает, как обычно, – подытожила заведующая родильным домом № 1 Татьяна Шитик.

Ремонт в родильном доме № 2 планируют завершить к декабрю 2020 года. После окончания работ здесь установят современное оборудование.