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Севастопольский сквер им. Василия Бузина "отправят на реконструкцию"
иллюстрация: Яндекс.Панорамы

Севастопольский сквер им. Василия Бузина «отправят на реконструкцию»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:28 11.05.2020

ГБУ «Парки и скверы» ищет подрядчика для ремонта сквера на улице Пушкина. Он носит имя Василия Бузина — начальника городского отдела милиции, который погиб на боевом посту при обороне Севастополя в 1942 году. Объявление о поиске исполнителя размещено на сайте госзакупок.

Проект реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды». Проектно-сметная документация выполнена петербургской компанией ООО «Оптимус». Техническим заданием предусмотрены прокладка инженерных сетей, устройство пешеходных зон и детской площадки, замена светильников, высадка зеленых насаждений и обустройство газонов, монтаж малых архитектурных форм в виде скамеек, урн и вазонов. Планируется разбить клумбы для многолетних цветов, в частности роз; высадить саженцы деревьев: шелковицы белой, акации желтой и шаровидной, липы, каштана и кустарников — жива изгородь: кизильник, бирючину, а также кипарисовик, барбарис, лещину обыкновенную, можжевельник казацкий, самшит и калину, — сообщает «Севастопольская газета».

Объявленная стоимость работ — 42 миллиона рублей. Работы планируется завершить к 30 ноября 2020 года. Победитель определится 14 мая 2020 года.

Севастопольский сквер им. Василия Бузина "отправят на реконструкцию"

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