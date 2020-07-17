Севастопольский Театр юного зрителя открывает сезон

Театр юного зрителя открывает новый сезон 17 июля спектаклем для семейного просмотра «Лайк или дислайк». Друзья СевТЮЗа смогут не только посмотреть молодежную постановку, но и принять участие в празднике, который начнется в 18:00.

Ежегодно театр старается порадовать и удивить своих зрителей не только премьерами, но и такими праздничными мероприятиями, как открытие и закрытие сезона, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующего литературно-драматургической частью Игоря Азарова.

Кроме того, 19 июля в театре состоится премьера детского спектакля «Дневник кота-убийцы». Зрителей ждет смешная и поучительная история английской писательницы Энн Файн, которая уже завоевала сердца читателей по всему миру. Режиссёр Юлия Каландаришвили (г. Санкт-Петербург) представила 6, 7 и 8 марта спектакль, который подробно и с большим задором описывает жизнь всей семьи, в которой обитает и кот Таффи.