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Севастопольский технопарк "Кванториум" запускает космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

Севастопольский технопарк «Кванториум» запускает космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 19:50 03.04.2020

Севастопольский детский технопарк «Кванториум» космический онлайн-марафон «PRO:SPACE» запускает 6 апреля. Участников, говорят в оргкомитете события, ждет неделя интересных открытий, конкурсов, исследовательских экспедиций и полетов.

Марафон «PRO:SPACE» проходит под девизом «Расширяя границы». Наша команда придумала целую серию активностей, в которых может участвовать каждый. Представим, что наш дом – это Международная космическая станция, а значит, мы автоматически становимся космонавтами. Как они на скромной площади МКС день за днем в течение нескольких месяцев соблюдают привычный для земных условий распорядок. Давайте попробуем на собственном примере, — рассказала организатор марафона «PRO:SPACE» Евгения Арнакова.

Легенда на всю неделю: «Космонавты на МКС живут год в изоляции-> МКС — рукотворная звезда человечества, уникальное сооружение, создание которого не могло бы быть осуществлено без ряда важнейших событий и гениальных людей».

Краткий план онлайн-марафона «PRO:SPACE»:

  • 6.04, пн.    Строим ракету.
  • 7.04, вт.     Готовимся в космонавты.
  • 8.04, ср.     Изучаем космическое пространство.
  • 9.04, чт.     Отправляемся на МКС. Быт в условиях ограниченного пространства.
  • 10.04, пт.   Работаем на МКС. Проводим эксперименты.
  • 11.04, сб.   Космический отдых. Подборка фильмов про космос.
  • 12.04, вс.   Подведение итогов.

Самые активные участники космического марафона получают звезды, которые в финале можно обменять на призы.

Уже идут три конкурса. Прием работ завершается 12 апреля в 18.00.

Фотоконкурс «#Просто_космос»

Сделайте снимок, соответствующий следующим темам:

● «Взгляд в небо»;
● «Наука и будущее»;
● «Готов стать космонавтом»;
● «История освоения».

Готовые работы отправляем через форму: https://forms.gle/iq4C5aLMWZxHoiG19

Конкурс исследовательских работ и проектов «Море ясности». Выбираем тему, формулируем цели и задачи, аргументируем актуальность и новизну, а дальше проводим исследовательскую работу и фиксируем результаты.

Какие есть направления?

  • Общая и наблюдательная астрономия, астрофизика;
    ● Ракетно-космическая техника;
    ● Актуальные проблемы современной космонавтики;
    ● Роботы в космосе;
    ● Физика и космос;
    ● Колонизация планет солнечной системы;
    ● Эксперименты в космосе;
    ● Методы борьбы с космическим мусором;
    ● Астероидная опасность;
    ● Космическая биология;
    ● Энергетика будущего.

Готовые работы присылайте по ссылке: https://forms.gle/nswXydGmcvJg3wUc7.

Конкурс детского рисунка «Взгляд в будущее»

Каким будет мир через 20 лет? А через 100? Давайте попробуем представить, какие профессии появятся в будущем, на каком транспорте мы будем ездить, в каком городе будем жить…

Темы для конкурса детского рисунка «Взгляд в будущее»:

● «Город будущего»;
● «Профессии будущего»;
● «Транспорт будущего»;
● «Освоение новых планет».

Готовые работы отправляем через форму: https://forms.gle/iWfSmbEKJPAnsCM57

Финалисты конкурсов получают электронные сертификаты победителей и сертификат с наименованием приза, который будет выслан после завершения карантина.

Севастопольский технопарк "Кванториум" запускает космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

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