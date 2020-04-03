Севастопольский технопарк «Кванториум» запускает космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

Севастопольский детский технопарк «Кванториум» космический онлайн-марафон «PRO:SPACE» запускает 6 апреля. Участников, говорят в оргкомитете события, ждет неделя интересных открытий, конкурсов, исследовательских экспедиций и полетов.
Марафон «PRO:SPACE» проходит под девизом «Расширяя границы». Наша команда придумала целую серию активностей, в которых может участвовать каждый. Представим, что наш дом – это Международная космическая станция, а значит, мы автоматически становимся космонавтами. Как они на скромной площади МКС день за днем в течение нескольких месяцев соблюдают привычный для земных условий распорядок. Давайте попробуем на собственном примере, — рассказала организатор марафона «PRO:SPACE» Евгения Арнакова.
Легенда на всю неделю: «Космонавты на МКС живут год в изоляции-> МКС — рукотворная звезда человечества, уникальное сооружение, создание которого не могло бы быть осуществлено без ряда важнейших событий и гениальных людей».
Краткий план онлайн-марафона «PRO:SPACE»:
- 6.04, пн. Строим ракету.
- 7.04, вт. Готовимся в космонавты.
- 8.04, ср. Изучаем космическое пространство.
- 9.04, чт. Отправляемся на МКС. Быт в условиях ограниченного пространства.
- 10.04, пт. Работаем на МКС. Проводим эксперименты.
- 11.04, сб. Космический отдых. Подборка фильмов про космос.
- 12.04, вс. Подведение итогов.
Самые активные участники космического марафона получают звезды, которые в финале можно обменять на призы.
Уже идут три конкурса. Прием работ завершается 12 апреля в 18.00.
Фотоконкурс «
Сделайте снимок, соответствующий следующим темам:
● «Взгляд в небо»;
● «Наука и будущее»;
● «Готов стать космонавтом»;
● «История освоения».
Готовые работы отправляем через форму:
Конкурс исследовательских работ и проектов «Море ясности». Выбираем тему, формулируем цели и задачи, аргументируем актуальность и новизну, а дальше проводим исследовательскую работу и фиксируем результаты.
Какие есть направления?
- Общая и наблюдательная астрономия, астрофизика;
● Ракетно-космическая техника;
● Актуальные проблемы современной космонавтики;
● Роботы в космосе;
● Физика и космос;
● Колонизация планет солнечной системы;
● Эксперименты в космосе;
● Методы борьбы с космическим мусором;
● Астероидная опасность;
● Космическая биология;
● Энергетика будущего.
Готовые работы присылайте по ссылке:
Конкурс детского рисунка «Взгляд в будущее»
Каким будет мир через 20 лет? А через 100? Давайте попробуем представить, какие профессии появятся в будущем, на каком транспорте мы будем ездить, в каком городе будем жить…
Темы для конкурса детского рисунка «Взгляд в будущее»:
● «Город будущего»;
● «Профессии будущего»;
● «Транспорт будущего»;
● «Освоение новых планет».
Готовые работы отправляем через форму:
Финалисты конкурсов получают электронные сертификаты победителей и сертификат с наименованием приза, который будет выслан после завершения карантина.