Севастопольский технопарк «Кванториум» запускает космический онлайн-марафон «PRO:SPACE»

Севастопольский детский технопарк «Кванториум» космический онлайн-марафон «PRO:SPACE» запускает 6 апреля. Участников, говорят в оргкомитете события, ждет неделя интересных открытий, конкурсов, исследовательских экспедиций и полетов.

Марафон «PRO:SPACE» проходит под девизом «Расширяя границы». Наша команда придумала целую серию активностей, в которых может участвовать каждый. Представим, что наш дом – это Международная космическая станция, а значит, мы автоматически становимся космонавтами. Как они на скромной площади МКС день за днем в течение нескольких месяцев соблюдают привычный для земных условий распорядок. Давайте попробуем на собственном примере, — рассказала организатор марафона «PRO:SPACE» Евгения Арнакова.

Легенда на всю неделю: «Космонавты на МКС живут год в изоляции-> МКС — рукотворная звезда человечества, уникальное сооружение, создание которого не могло бы быть осуществлено без ряда важнейших событий и гениальных людей».

Краткий план онлайн-марафона «PRO:SPACE»:

6.04, пн. Строим ракету.

7.04, вт. Готовимся в космонавты.

8.04, ср. Изучаем космическое пространство.

9.04, чт. Отправляемся на МКС. Быт в условиях ограниченного пространства.

10.04, пт. Работаем на МКС. Проводим эксперименты.

11.04, сб. Космический отдых. Подборка фильмов про космос.

12.04, вс. Подведение итогов.

Самые активные участники космического марафона получают звезды, которые в финале можно обменять на призы.

Уже идут три конкурса. Прием работ завершается 12 апреля в 18.00.

Фотоконкурс « #Просто_космос »



Сделайте снимок, соответствующий следующим темам:

● «Взгляд в небо»;

● «Наука и будущее»;

● «Готов стать космонавтом»;

● «История освоения».

Готовые работы отправляем через форму: https://forms.gle/iq4C5aLMWZxHoiG19

Конкурс исследовательских работ и проектов «Море ясности». Выбираем тему, формулируем цели и задачи, аргументируем актуальность и новизну, а дальше проводим исследовательскую работу и фиксируем результаты.

Какие есть направления?

Общая и наблюдательная астрономия, астрофизика;

● Ракетно-космическая техника;

● Актуальные проблемы современной космонавтики;

● Роботы в космосе;

● Физика и космос;

● Колонизация планет солнечной системы;

● Эксперименты в космосе;

● Методы борьбы с космическим мусором;

● Астероидная опасность;

● Космическая биология;

● Энергетика будущего.

Готовые работы присылайте по ссылке: https://forms.gle/nswXydGmcvJg3wUc7 .

Конкурс детского рисунка «Взгляд в будущее»

Каким будет мир через 20 лет? А через 100? Давайте попробуем представить, какие профессии появятся в будущем, на каком транспорте мы будем ездить, в каком городе будем жить…

Темы для конкурса детского рисунка «Взгляд в будущее»:

● «Город будущего»;

● «Профессии будущего»;

● «Транспорт будущего»;

● «Освоение новых планет».

Готовые работы отправляем через форму: https://forms.gle/iWfSmbEKJPAnsCM57

Финалисты конкурсов получают электронные сертификаты победителей и сертификат с наименованием приза, который будет выслан после завершения карантина.