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Севастопольский ж/д вокзал готов к приёму поездов
иллюстрация: sev.gov.ru

Севастопольский ж/д вокзал готов к приёму поездов

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 8:26 21.12.2019

О том, что севастопольский ж/д вокзал готов к приёму поездов, первые из которых на полуостров прибудут в конце декабря, сообщил и.о. директора Департамента транспорта Евгений Исаков.

Полностью отремонтированы все остановочные павильоны. По обеим сторонам от остановочных пунктов сделаны тротуары. В настоящее время ведутся работы по асфальтированию тротуаров в районе съезда к автовокзалу. Обновлена разметка, дополнительно в ближайшее время будут установлены камеры фотофиксаци для обеспечения безопасности дорожного движения, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Вице-губернатор Денис Солодовников также поручил главе Департамента транспорта восстановить соответствующую разметку и заранее установить дорожные знаки, с тем, чтобы водители успели привыкнуть к новому движению.

СПРАВКА: с 8 ноября началась продажа билетов на первые железнодорожные составы, которые пойдут через Крымский мост с полуострова на материк и обратно. Пока оператором перевозок запущено два рейса: Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь.

Севастопольский ж/д вокзал готов к приёму поездов

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